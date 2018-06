Orientação aos Lojistas a Decorarem Vitrines Com as Cores do Orgulho Gay

O Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomercio) orienta os comerciantes a decorarem as vitrines com as cores do Orgulho Gay. O Dia do Orgulho LGBTI+ é comemorado nesta quinta-feira (28) e ações serão realizadas na cidade, por meio do Conselho Municipal dos Direitos LGBTI+, Grupo Reveja, Prefeitura de Catanduva, dentre outros parceiros.

“Viemos de uma época em que não falávamos sobre homossexualidade, sobre di­­versidade de gênero. Hoje a in­­­­formação sobre o assunto está aí para todos e o público LGBTI+ vem conquistando di­­­reitos e respeito do seu es­­­paço. Por isso nesta semana de Orgulho LGBTI+ pedimos aos comerciantes que decorem ou colem um adereço com as cores do movimento valorizando a data e principalmente os clientes LGBTI+”, orienta o presidente do Sincomercio Ivo Pinfildi Júnior.

Pinfildi apoio a causa e salienta que o engajamento das ações com os comerciantes é de grande valia.

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos LGBTi+ Vasco da Gama pede o apoio dos comerciantes e frisa que esse também é um público que prestigia o comércio de Catanduva.

“Pedimos o apoio dos comerciantes de nossa cidade. Aqueles que puderem fazer a vitrine com as cores do movimento ou ao menos colocarem algo que mostre o seu apoio à causa já é de grande importância. Afinal todos tem clientes LGBT´s e é uma forma de demostrar seu respeito e participação nesta data tão importante. Também gostamos de entrar em locais onde temos a certeza que seremos respeitados e bem recebidos”, diz Vasco.

Karla Sibro

Da Reportagem Local