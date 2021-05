Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo Homenageia Unimed Catanduva

A Unimed Catanduva foi homenageada na manhã de quinta-feira, 20, pela Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp), pelos 50 anos de fundação, comemorados no último dia 18. Presidente da cooperativa, o oftalmologista José Renato Pizarro recebeu a placa das mãos do superintendente do Sistema Ocesp,

Aramis Moutinho Júnior. Aramis destacou que a presença da Unimed Catanduva, há 50 anos no mercado, é fruto de uma boa administração.

“A homenagem visa reconhecer todos os desafios superados pela cooperativa, desde a sua fundação, por todo trabalho feito por seus cooperados médicos, por seus colaboradores e pelos seus parceiros”, disse.

Pizarro realizou a leitura da placa, destacando a importância do reconhecimento do sistema cooperativista. “A Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp), por resolução do seu Conselho Diretor, presta homenagem à Unimed Catanduva, em reconhecimento aos relevantes serviços em prol do cooperativismo e da sociedade paulista durante 50 anos de atividade”.

Além do presidente, a placa foi entregue na presença dos diretores Marco César Peruchi, Ricardo Perez de Vitto, Matheus Schuerewegen, Emmanuel Ortiz Afonso e Marco Aurélio Guardia.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local