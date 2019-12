Operação Verão + Seguro Com Monitoramento Por Drones Começa Na Segunda

A Secretaria Estadual de Logística e Transportes vai iniciar na segunda-feira (23) a Operação Verão + Seguro, com uso de drones no monitoramento de estradas, centrais operacionais 24 h/dia, mais painéis de orientação aos motoristas e turistas, além do aplicativo com informações sobre o funcionamento das balsas em tempo real. O esquema operacional especial será mantido até a o dia 02 de fevereiro.

A operação envolve as rodovias sob administração do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e sob concessão da ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), assim como as Travessias Litorâneas da DERSA.

O DER vai utilizar drones pela primeira vez no verão para monitoramento e operações rodoviárias. Além disso, o número de funcionários envolvidos na operação é 17% maior em comparação à temporada passada. Houve também aumento de 12% no número dos veículos de apoio aos usuários. São ainda mais 1.500 cones, novas bases operações para atendimento aos usuários e realização de campanhas educativas, além da Base Operacional Móvel, que vai circular entre Mogi das Cruzes e Bertioga/Riviera.

O DER vai ainda intensificar nas redes sociais e nos PMVs (painéis de mensagens variáveis) a campanha Ciclista + Seguro, com mensagens de alerta sobre o aumento de circulação de veículos nas estradas paulista. O Departamento vai lembrar para tanto motoristas quanto ciclistas devem redobrar a atenção durante a temporada.

As rodovias administradas pelas 20 concessionárias do Programa de Concessões Rodoviárias receberão durante a Operação Verão + Seguro reforço de pessoal, implantação de escalas especiais de equipes de praça de pedágio e de atendimento operacional (guinchos, ambulâncias, veículos de vistoria de tráfego, entre outros). Nas praças de pedágio, quando necessário, as empresas adotam a “Operação Papa Fila”, em que a cobrança é realizada antecipadamente, ainda na fila, para facilitar o escoamento do tráfego. Estarão em funcionamento 387 painéis de mensagens eletrônicos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local