Operação Rodovia Mais Segura Divulga Balanço Da Região De Catanduva

Na terça-feira (19), a Polícia Militar desencadeou em todo o Estado de São Paulo a Operação Rodovia Mais Segura, visando garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, especialmente dos delitos com motivação econômica, como os latrocínios, roubos de carga, roubos de veículos e outros roubos, apostando na presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e inibir a prática de crimes.

A Operação Rodovia Mais Segura, que faz parte da estratégia do comando e objetiva ampliar a ação de presença, foi encerrada em todo o Estado às 00h00min de ontem (20), pelos policiais militares do serviço operacional.

No âmbito do Trigésimo Batalhão de Polícia Militar do Interior, responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo na cidade de Catanduva e em outros 15 municípios circunvizinhos, graças às ações do policiamento e ao trabalho conjunto com a comunidade, dentro da filosofia de polícia comunitária, foram abordadas 162 pessoas, 03 pessoas presas, foram apreendidos 0,350 kg de entorpecentes, fiscalizados 292 condutores de veículos, sendo confeccionados 21 autos de infração de trânsito, 03 veículos removidos ao pátio, com 34 pontos de bloqueio e 58 pontos de visibilidade.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo atua diuturnamente na busca incessante da maximização dos resultados operacionais e na consequente redução dos indicadores criminais, visando aumentar a percepção de segurança da população. Em caso de emergência, acione o Policial Militar mais próximo ou ligue no telefone de emergência 190.

Ariane Pio

Da Reportagem Local