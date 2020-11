Operação Piracema Começa Fiscalização Nos Rios Da Região Até Fevereiro

A Polícia Ambiental divulgou que no período compreendido entre os dia 01 de novembro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021 estará realizando a “Operação Piracema” através da intensificação do policiamento ostensivo ambiental nas áreas de pesca, sendo que nas fiscalizações os policiais ambientais verificarão se os pescadores estão adotando o preceituado na Instrução Normativa Ibama – Nº 25, de 01 de setembro de 2009, que estabelece as normas para a pesca no período de reprodução natural dos peixes na bacia hidrográfica do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, durante esses três meses não é permitido pescar em cachoeiras, corredeiras, além das saídas das casas de forças das usinas e barragens de reservatórios de usinas hidrelétricas. Também não é permitido pescar utilizando embarcação motorizada e com molinete, carretilha, rede, tarrafas e espinhéis. A partir de agora para pescar só com linha de mão ou vara e anzol.

Quem for pego descumprindo as medidas é levado para delegacia, a pena varia de um a três anos de detenção. O pescador também vai responder um procedimento criminal e administrativo com multa ambiental de R$ 700,00 a R$ 100 mil.

Ariane Pio

Da Reportagem Local