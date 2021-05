Operação “Paz e Proteção” Recebe Denúncia de Maus Tratos Em Pindorama

Durante cumprimento de operação “Paz e Proteção”, a policia ambiental de Catanduva realizamos atendeu de denúncia anônima via telefone, referente a maus tratos a animais domésticos, a um cachorro, que segundo informações, o morador havia deixado de prestar os devidos cuidados ao animal, acometido de infecção cutânea, de modo que voluntárias realizaram a recolha do animal para tratamento e acompanhamento médico veterinário.

Segundo as informações a policia ambiental realizou contato com o morador que assumiu a posse do animal, que não estava mais na sua residência, sendo realizada diligência pelo novo local, este que o animal foi conduzido para tratamento, na qual foi constatado por toda parte do corpo ferimentos oriundos de picadas de parasitas, bem como odor fétido, e infecção na derme, além de sinais de desnutrição. Ainda a médica veterinária, que está acompanhando o caso, atestou em laudo próprio, a caracterização de maus tratos, por omissão de tratamento. “Foi realizado apresentação da ocorrência na delegacia de Pindorama, na qual, delegado de plantão dispensou a equipe, solicitando a remessa via ofício. Diante dos fatos, elaboramos em desfavor do envolvido, um auto de infração ambiental, baseado no artigo 29 da resolução SIMA-005/2021 “Por praticar ato de maus tratos”, animal apreendido e destinado.” O valor da multa por maus tratos será de R$ 3 mil para o dono que deixou de cuidar do animal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local