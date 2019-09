Operação Interior Mais Seguro Recolhe 550 Kg de Drogas em Quarta Edição

Ação tem a intenção de combater a criminalidade de maneira mais ostensiva em áreas rurais

Na última segunda-feira, dia 26 de agosto, os moradores de áreas rurais de todo o Estado de São Paulo viram de perto mais uma megaoperação que possui como intuito principal o combate à criminalidade, realizada pela Polícia Militar. A Operação Interior Mais Seguro finalizou sua quarta edição com um total de 897 prisões e apreensões, além do recolhimento de 550 quilos de drogas.

A iniciativa integra um pacote de operações policiais que são deflagradas desde o dia 2 de janeiro deste ano, inclusive com o efetivo de outros órgãos de Segurança com a intenção de reduzir ainda mais os índices criminais. Essas ações são realizadas tanto em áreas urbanas como rurais, havendo o envolvimento da inteligência e planejamento.

“O resultado é visto por meio das estatísticas criminais. O interior, por exemplo, terminou o mês de julho com reduções de modalidades criminosas que preocupam, como homicídios e estupros. Além disso, houve queda nos roubos e furtos. No caso da Operação Interior Mais Seguro, que teve início em maio, das prisões registradas, 353 foram de pessoas procuradas pela Justiça. Além disso, foram realizadas 91,8 mil abordagens e 70,3 mil vistorias em veículos, o que resultou na recuperação de 144 automóveis produtos de roubo ou furto e na autuação de 344 motoristas por consumo de álcool ou recusa ao teste do bafômetro. As atividades também permitiram retirar das ruas 66 armas ilegais”, informa o Governo do Estado de São Paulo a respeito da operação.

Efetivo

Em cada edição, foi empregada uma média de 14 mil policiais militares, com o apoio de 10 aeronaves e seis mil viaturas, que sempre são posicionados em locais estratégicos. O intuito das atividades, que prometem continuar, é aumentar a presença ostensiva e, assim, sufocar possíveis ações de criminosos. Ela também visa aproximar a polícia das comunidades rurais para o compartilhamento de informações que ajudem a melhorar a segurança local.

“Essas operações são apenas uma das iniciativas do Governo de São Paulo na área da segurança. Juntas, as operações São Paulo, Rodovia e Interior mais Seguro já prenderam e/ou apreenderam 13.171 pessoas, retiraram das ruas 864 armas ilegais e apreenderam 14,7 toneladas de drogas”, finaliza a informação.

Da Reportagem Local