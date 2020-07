Operação Florestas Mais Seguras Divulga Dados Sobre Patrulhamento Náutico

O 4º Batalhão de Polícia Ambiental divulgou dados dos primeiros dias de desencadeamento da Operação Florestas Mais Seguras. Através de equipes de policiamento náutico, logrou êxito em várias ocorrências de pesca irregular em toda sua área de abrangência.

Segundo as informações, foram apreendidas 73 redes de pesca que totalizaram 3.680 metros de comprimento, três barcos, dois motores de popa, sete tarrafas, um espinhel, um equipamento completo de mergulho, além de 60 quilos de pescado que destes 45 quilos doados a instituições filantrópicas. O restante, por não estar em condições de ser consumido, foi devidamente descartado.

Os infratores foram autuados, gerando-se, assim, 15 autos de infração ambiental, sendo que responderão pelo crime de pesca em liberdade.

O 4º BPAmb adverte, a pesca realizada de forma irregular é crime, além de infração administrativa, sujeita a autuação administrativa e apreensão do material.

Em casos de dúvida, procure uma de nossas unidades para orientação e/ou denuncias: 1ª Cia – São José do Rio Preto – (17) 3201-3670, 2ª Cia – Fernandópolis – (17) 3348-1020, 3ª Cia – Franca – (16) 2103-6350, 4ª Cia – Ribeirão Preto – (16) 3996-0450.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

