Operação Enem 2019 É Realizada Para Garantir A Segurança De Exame

A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou, tendo início no dia 16 de agosto, a operação Enem 2019. O intuito era garantir a segurança e o sigilo da distribuição e aplicação do exame. No último domingo (10), e no domingo anterior (3), o policiamento nos locais de realização da prova foi intensificado, com uma média de 445 escoltas para a entrega dos materiais em 1.341 mil instituições de ensino.

De acordo com informação divulgada pelo Governo do Estado foram mobilizados uma média de 2,1 mil policiais, com o apoio de 1.035 viaturas, em cada dia de exame. A medida visou evitar problemas antes, durante ou após a aplicação das provas, e garantir a segurança de todos os envolvidos.

“A operação foi dividida em cinco fases. A primeira compreendeu a escolta das provas da gráfica até o 4º Batalhão de Infantaria Leve do Exército Brasileiro para armazenagem. A segunda fez a escoltas para encaminhamento dos exames ao interior e litoral paulista, bem como ao Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a todos os outros Estados do Brasil. A terceira etapa envolveu as escoltas para distribuição das provas nos locais de aplicação do exame. A quarta fase da ação era a intensificação do policiamento nas áreas onde os exames foram aplicados. A quinta e última etapa foi a escolta da recolha das provas após sua realização”, detalhou a nota.

É ressaltado, ainda, que os trabalhos foram monitorados pela Polícia Militar, diretamente do Centro Integrado de Comando e Controle Regional, em que havia representantes da Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Defesa Civil, Secretaria da Educação, Companhia de Engenharia de Tráfego, Agências reguladoras de Energia, entre outros órgãos.

