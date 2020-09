Operação Conjunta é Realizada Para Combater Irregularidades no Loteamento Horizon

Com o objetivo de manutenção e restabelecimento da ordem pública foi realizado no último fim de semana a uma operação no Loteamento Horizon, com foco na fiscalização de veículos de duas e quatro rodas. A fiscalização foi realizada em conjunto com a Guarda Civil Municipal, Conselho Tutelar, Vigilância Sanitária e Policiamento Rodoviário.

Durante a operação os policiais abordaram 280 pessoas, foram fiscalizados 89 carros e 26 motos. Além de 92 autos de infração. Os policiais realizaram 56 testes de etilômetro, realizaram 3 autuações de infração por direção sob influência de álcool, 12 autuações de infração devido recusa a teste de etilômetro. Ainda de acordo com o balanço, 27 automóveis e 3 motos foram recolhidas, além de 16 CNH’s recolhidas e um crime por embriaguez ao volante.

Na sexta-feira (18) e manhã do sábado (19), equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura fizeram varredura no local para retirar objetos existentes nas vias e canteiros.

A ação, determinada pela prefeita Marta do Espírito Santo, teve duplo objetivo: limpar o bairro e, ao mesmo tempo, evitar que tais materiais fossem utilizados como armas no caso de confronto com as forças policiais. Cerca de 1,5 tonelada de materiais foi recolhida.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local