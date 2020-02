Operação “Carnaval 2020” Nas Rodovias Paulistas Registra Menor Número

Nos cinco dias de Operação Carnaval foram mobilizados todos os recursos humanos e materiais disponíveis, o que ensejou no empenho de mais de 3.500 homens e mulheres distribuídos de forma estratégica em 125 Bases Operacionais e em mais de 800 viaturas.

Utilizou-se também 998 etilômetros (passivos e ativos), 107 radares portáteis, bem como a utilização de drones, visando garantir a segurança pública e a fluidez do trânsito nas rodovias.

A ação foi realizada no período compreendido entre 00h de 21 de fevereiro de 2020 (sexta-feira) e 23h59min de 25 de fevereiro de 2020 (terça-feira), a Operação “Carnaval 2020”, nos mais de 22.000 km da malha rodoviária do Estado de São Paulo.

A diminuição significativa da violência no trânsito (vitimas graves e principalmente o número absoluto de vítimas fatais) é resultado das mais de 650 Operações de Fiscalização de Trânsito realizadas para constatação de condutores que tenham ingerido bebida alcoólica (Operações Direção Segura Seletiva) com o emprego dos novos equipamentos de indicação de uso de álcool, denominados etilômetros passivos (bafômetro). Também foram realizadas operações com ênfase em ultrapassagens proibidas, o uso de cintos de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças, uso do celular (smartphone) ao volante e o excesso de velocidade.

A causa desses sinistros está relacionada à imprudência, negligência ou imperícia dos condutores ou pedestres, sendo que das 14 vítimas fatais, 08 morreram em colisões, o que corresponde a 57,14% do total de mortos, sendo importante destacar que esse é menor número de pessoas vitimadas fatalmente em acidentes de trânsito nas rodovias paulistas nos últimos 20 anos na Operação Carnaval.

Houve também o registro de 369 vitimas leves decorrentes de acidentes (330 em 2019).

Infelizmente, a desatenção, o desrespeito às sinalizações, são fatores que ainda contribuem para essas ocorrências. Confira os resultados: 34.750 autuações (aumento de 9,38%), além da captação de 21.992 imagens de radar, com flagrantes de excesso de velocidade, o que demonstra que a imprudência dos motoristas ainda é elevada; 4.086 motoristas dirigiam veículo sob efeito de bebida alcóolica (artigo 165 e 165-A CTB), aumento de 114%, sendo que 98.103 realizaram o teste do etilômetro, resultando em 65 condutores autuados em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, dos quais 08 se envolveram em acidentes de trânsito, ferindo 20 pessoas e vitimando fatalmente uma; 6.095 autuações por não utilizarem o cinto de segurança e outros dispositivos de retenção; 2.522 autuações por ultrapassagens pela contramão de direção; 3.486 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) recolhidas; 1.411 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) recolhidos

Mediante o planejamento operacional realizado, visando o combate aos diversos ilícitos penais, destacam-se: 19 pessoas presas em flagrante por outros crimes; 17 procurados pela Justiça foram recapturados e devolvidos ao sistema penitenciário; 3,531 kg de drogas ilícitas apreendidas (maconha, cocaína etc), 19 armas de fogo apreendidas (06 de uso permitido e 13 de uso restrito) e 564 munições; 400.000 maços de cigarros apreendidos. O dados de Catanduva e região ainda estão em andamento e em breve serão divulgados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local