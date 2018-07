Onze Cidades da Região Sobem em Ranking de Gestão Municipal

Onze cidades da região subiram no ranking formado pelo Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Outras nove despencaram no estudo que foi divulgado recentemente e leva em consideração o ano de 2016. No total, 20 municípios fizeram parte do levantamento de O Regional.

O índice varia de zero a um, sendo que quanto mais próximo de um, maior é o desenvolvimento. Áreas de emprego e renda, saúde, educação, conquistas, desafios socioeconômicos, manutenção de ambiente de negócios propício à geração local de emprego e renda, além de educação infantil, fundamental e atenção básica em saúde são analisadas.

Entre as cidades da região, o maior posto no ranking que leva em consideração 5.471 cidades, está Paraíso que ocupa a 63ª posição a nível nacional. O salto foi de 612 posições no comparativo com 2015. Naquela época, o município ficou na 675ª classificação.

Catanduva vem na sequência em 79ª posição no ranking brasileiro. Um ano antes e havia ocupado o 169º lugar na lista, de acordo com o estudo, o que corresponde a um ganho de 90 posições.

Marapoama está na terceira melhor posição entre as cidades da região. Na lista de 2016, ficou classificada em 173º lugar em todo território nacional, enquanto que em 2015 havia ocupado o posto de número 1.353. O salto foi de 1.180 posições em apenas doze meses.

Elisiário ficou em 664º lugar no ranking divulgado recentemente, enquanto que em 2015 havia sido classificado em 969. Foram 305 posições conquistadas, fazendo com que ficasse com o quarto melhor resultado da região.

Santa Adélia ocupa a 689ª posição, sendo que um ano antes havia ficado em 1.314, um ganho de 625 lugares no ranking. Ibirá está em 709º lugar agora, mas em 2015 havia sido classificado na posição de número 954. Pindorama ganhou 731 posições no ranking, já que ficou em 1.035º lugar no ranking. Em 2015 ainda estava na 1.766ª posição .

Palmares saiu do 1.543º lugar e foi para o de 1.417 no último levantamento. Catiguá subiu 521 posições, já que em 2015 estava em 2.118º lugar. Em 2016 foi para 1.597ª posição. Sales ficou em 1.655º lugar no último levantamento, enquanto que em 2015 estava na posição de número 2.283, enquanto que Irapuã está em 2.700º lugar no ranking das melhores gestões municipais. Um ano mais tarde e ocupava a posição de número 2.984.

Maior queda foi para Tabapuã

Enquanto algumas cidades se destacaram, outras despencaram no ranking. É o caso de Tabapuã que da posição de número 1.401 foi para a de 2.118 em um intervalo de um ano. O que corresponde a uma queda de 717 lugares. Na sequência está Embaúba, que agora ocupa a 3.241ª posição no ranking de melhor gestão municipal, ficando no 662º lugar, atrás do último resultado. Em terceiro, entre as maiores quedas está Novais. A cidade que ocupava a 1.681ª posição, despencou para a de número 2.270.

Já Itajobi foi da 227ª posição para a 566ª, uma queda de 339 lugares. Urupês foi de 1.235ª posição e como consequência, perdeu 289 postos. Cajobi caiu 223 posições no comparativo de 2015 e 2016 e atualmente está em 1.969º lugar. Novo Horizonte teve uma queda de 213 lugares na lista. Saiu de 75º para 288º. Ariranha saiu de 590ª posição para a de número738, o que corresponde a uma queda de 148 lugares. Pirangi que atualmente está em 820º, desceu 59 posições.

Cintia Souza

Da Reportagem Local