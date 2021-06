Ongs e Tratadores Podem Continuar Seus Trabalhos de Ajuda em Prol Dos Animais

Hoje (15) começa o lockdown em Catanduva, e a partir das novas regras e medidas todas as pessoas devem ficar em isolamento se não for consideradas serviços essenciais e ficar dentro de casa. Com isso, na cidade existem muitos animais abandonados onde algumas ONGs e pessoas tratadoras procuram cuidar desses animais sejam em locais como via pública ou locais apropriados, e com essas novas regras houve muitas dúvidas se essas pessoas poderiam ainda atuar na ajuda desses animais.

O Regional entrou em contato com assessoria de imprensa da prefeitura que respondeu que sim, nesse caso todas as ONGs e pessoas tratadoras que precisam cuidar, tratar e limpar o local onde está o animal pode fazer o trabalho, se algum fiscal parar a pessoa da ONG ou a pessoa que trata e cuida do animal ela deve mostrar que está somente indo até o animal ou voltando de lá, pois é considerado um serviço de ajuda em prol desses animais desfavorecidos.

Assim é o caso de uma leitora que enviou essa dúvida, ela cuida do animal de estimação de sua falecida mãe e ela precisa alimentar o animal e limpar o local onde ele fica por isso, nessa situação a prefeitura entende que a necessidade até mesmo sanitária.

Ariane Pio

Da Reportagem Local