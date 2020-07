ONG Sempre Viva Realiza Doação de Mantas de lã Para Idosos do Asilo de Pindorama

Para aquecer os idosos nesse inverno, voluntárias da Associação Sempre Viva confeccionaram mantas, gorros, sapatinhos e meias de lã para os idosos da Associação Beneficente de Pindorama, Lar dos Velhinhos, que atualmente atende 70 internos, dos quais a metade são acamados.

No total, 131 itens foram doados. O material utilizado na confecção foi doado pelos voluntários e confeccionados pelas integrantes da ONG.

O Lar dos Velhinhos oferece acolhimento em sistema de longa permanência. Busca proporcionar aos idosos a integração social e a valorização pessoal, visando ainda o bem estar físico, emocional e espiritual, consolidando sua cidadania.

Atualmente, as visitas aos idosos estão temporariamente suspensas, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus, porém, as doações são sempre bem-vindas. Para quem tiver interesse de ajudar com produtos de hi–giene, alimentos, roupas, en–tre outros, pode ligar na Associação Beneficente (17) 3572-1479.

O Lar fica localizado na Rua Guarani, nº 40 – Pindorama.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook