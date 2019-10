ONG Sempre Viva realiza Bazar em Prol da Casa Rosa

A Associação Sempre Viva está realizando um bazar beneficente em prol da entidade que oferece apoio a mulheres com câncer. No bazar são comercializadas roupas femininas e masculinas, bijuterias, sapatos, vestidos de festa e vestido de noiva assinado pelo estilista Adriano Martin. Para Antônia Maria, uma das voluntárias “a função da ONG é atender a todos com amor e conseguir fundos para a construção da Casa Rosa”

Desde 2008, a Associação fornece apoio a mulheres acometidas pelo câncer, na entidade são doadas próteses mamárias de polietileno, turbantes, almofadas “conforto para o braço”, faixas que são utilizadas de adornos para crianças e protetores de traqueostomia. A instituição conta com o apoio de 50 voluntárias e possui salas de fisioterapia que só existem 4 no mundo todo (Rio Preto, Catanduva, Espanha e Itália). Também conta com o Projeto Dança do Amor voltado para mulheres que teve câncer, a atividade é desenvolvida às quartas-feiras na ONG.

O bazar fica localizado na rua Sergipe, 139 em frente à Pérgola da Praça da República. O horário de funcionamento é de segunda à sexta das 8h30 às 17h e aos sábados das 8h30 às 12h. Para realizar doações ou mais informações sobre a ONG basta entrar em contato pelo telefone (17) 99757-0860. A instituição fica localizada na Rua Cambé, 45 – Vila Engrácia.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local