A ONG Sempre Viva promove campanha para arrecadar cabelo. A cada um quilo de cabelo arrecadado, a instituição re­­­ce­­­­be duas perucas. Neste ano, 15 mulheres já foram beneficiadas com as perucas. Para fazer a doação, o único critério exigido é doar no mínimo 20 centímetros de cabelo. Todas as cores e tipos de ca­­­belos são aceitos.

Segundo a presidente da Sempre Viva, Sônia Ceneviva, as perucas são emprestadas e algumas doadas para as mulheres que sofrem com qual­­­quer tipo de câncer.

“Muitas mulheres acham que a gente empresta só para mulheres que tem câncer de mama, mas não a gente em­­­presta para qualquer mulher que tenha câncer ou algum outro problema. Neste ano, por exemplo, doamos duas pe­­­­­­­rucas, uma para uma mu­­­lher que foi escalpelada (que teve o couro cabeludo arrancado) no ambiente de trabalho. Até a testa dela foi prejudicada. Ela teve que fazer vá­­­­­­rias cirurgias plásticas, en­­tão doamos e outra que doamos foi para uma mulher que a família tem problema, tem uma doença que o cabelo cai e não cresce nunca mais”, in­­­forma Sônia.

Já as demais perucas fo­­ram emprestadas e a cada três meses a entidade atende essas mulheres para prestar atendimento emocional.

“A autoestima delas é ou­­tra coisa depois que elas u­­­­­sam a peruca. A gente em­­­presta e, em parceria com um instituto de beleza, elas ga­­­nham o corte. Elas que escolhem o comprimento e o corte de sua preferência”, ressalta a presidente da Sempre Viva.

Sônia ressalta ainda que os institutos que quiserem fazer parceria em doações é só entrar em contato.

“Qualquer quantidade de cabelo é bem vinda porque a gente junta e depois a gente troca em perucas. Então o instituto que quiser doar é só ligar para nós que a gente vai buscar”.

Para doar o cabelo basta entrar em contato com a Sempre Viva pelos telefones (17) 3523-1725 ou 99757-0860. A sede está localizada na Rua Cambé, 60, no bairro Vila Engrácia.

Karla Sibro

Da Reportagem Local