ONG Sempre Viva Promove Ação em Prol da Construção da ‘Casa Rosa’

Com o objetivo de construir a ‘Casa Rosa’ para melhor atender as pacientes acometidas pelo câncer, a ONG Sempre Viva está realizada mais uma campanha beneficente, trata-se da ‘Ação entre Amigos’ divulgada no último sábado, dia 07 de Março, pelas voluntárias do grupo. “Estamos na reta final da construção da nossa sede ‘Casa Rosa’ e como é do conhecimento de todos a Associação não recebe verbas de nenhum governo, contamos apenas com a boa vontade das pessoas que conhecem e valorizam a importância do nosso trabalho em ajudar as pacientes que passam pelo câncer. Por esta razão, mais uma vez, estamos realizando esta ação para concluirmos a nossa construção. Contamos sempre com o espírito de solidariedade de todos. Desde já quero agradecer a todos que nos auxiliarem”, comentou Sônia Ceneviva, Presidente da ONG.

O sorteio será no dia 04 de Abril pela Loteria Federal e o valor do prêmio é de R$2.500,00. Para participar do sorteio basta comprar a cartela que custa R$10,00. Os interessados em adquirir as cartelas, podem entrar em contato através do telefone (17)3045-8833 ou (17)99777-6867.

Sobre a ONG

Fundada em 2008, a Associação Sempre Viva fornece apoio a mulheres acometidas pelo câncer, na entidade são doadas próteses mamárias de polietileno, turbantes, almofadas “conforto para o braço”, faixas que são utilizadas de adornos para crianças e protetores de traqueostomia. A instituição conta com o apoio de 50 voluntárias e possui salas de fisioterapia que só existem 4 no mundo todo (Rio Preto, Catanduva, Espanha e Itália). Também conta com o Projeto Dança do Amor voltado para mulheres que teve câncer, a atividade é desenvolvida às quartas-feiras na ONG. A entidade não possui fins lucrativos e depende exclusivamente de doações. Atualmente a associação fica localizada na Rua Cambé, 45 – Vila Engrácia.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local