ONG Sempre Viva Espalha Outdoors Para Promover a Campanha Outubro Rosa

Para chamar a atenção dos motoristas e pedestres que trafegam pelas ruas de Catanduva, a ONG Sempre Viva instalou outdoors para conscientizar a respeito do Outubro Rosa. A campanha utilizou front lights seguintes à imagem de uma mulher seminua para alertar a população sobre a prevenção contra câncer de mama. Após a imagem, a placa traz a seguinte mensagem: “Conheça seu corpo. Fique Alerta! Se ame…Se toque…Se cuide!” A ideia é colocar em pauta a doença e tornar a prevenção natural.

A ONG Sempre Viva é composta por voluntárias mastectomizadas ou não e realizam trabalhos de apoio às mulheres com câncer independente da fase do tratamento. A instituição realiza oficinas artesanais para confecção de próteses mamárias externas de polietileno, luvas para edema nos braços, turbantes, faixas infanto-juvenis, almofadas conforto para os braços. Os itens são distribuídos para pacientes em mais de 25 hospitais do Brasil, entre eles: Hospital de Câncer de Barretos, Jales, Fernandópolis, Rondônia, Hospital das Clínicas de São Paulo, Hospital de Base de São José do Rio Preto, Hospital Universitário de Brasília e outros.

A ONG também promove participação em campanhas de saúde da mulher, articulação com ONG’s similares de outras cidades e estados, tratamento em sala de fisioterapia especializada em exercícios miolinfocinéticos e drenagem de Linfedema com profissionais especializados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local