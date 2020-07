ONG Sempre Viva Confecciona Potes de Mantimentos Para Angariar Fundos

A Associação Sempre Viva fornece apoio a mulheres acometidas pelo câncer está promovendo a venda de potes condimentos e mantimentos.

O objetivo é angariar fundos e auxiliar no término da construção da nova sede denominada como ‘Casa Rosa’. Devido ao cancelamento dos eventos, como forma de evitar a propagação do coronavírus, as voluntárias estão se reinventando e usando a criatividade para prosseguir com o trabalho gratuito para mulheres com câncer.

O kit mantimentos contêm sete potes: macarrão, farinha, café, orégano, açúcar, arroz e feijão e custa R$150,00. Já o kit condimentos possui doze frasquinhos e custa R$85,00. Todo o lucro será totalmente revertido para a Associação Sempre Viva.

O grupo é composto por voluntárias mastectomizadas ou não e realizam trabalhos de apoio às mulheres com câncer independente da fase do tratamento. A instituição realiza oficinas artesanais para confecção de próteses mamárias externas de polietileno, luvas para edema nos braços, turbantes, faixas infanto-juvenis, almofadas conforto para os braços. Os itens são distribuídos para pacientes em mais de 25 hospitais do Brasil, entre eles: Hospital de Câncer de Barretos, Jales, Fernandópolis, Rondônia, Hospital das Clínicas de São Paulo, Hospital de Base de São José do Rio Preto, Hospital Universitário de Brasília e outros. A ONG também promove participação em campanhas de saúde da mulher, articulação com ONG’s similares de outras cidades e estados, tratamento em sala de fisioterapia especializada em exercícios miolinfocinéticos e drenagem de Linfedema com profissionais especializados. Além de acompanhamento com psicólogos especializados e sala de informática com curso completo e gratuito.

Para os interessados em adquirir os kits basta entrar em contato através do telefone (17)99775-5244. A ONG fica localizada na Rua Cambé, 45 – Vila Engrácia.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook