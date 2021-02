ONG Sempre Viva Arrecada Material Reciclável Para Compra de Próteses Mamárias

A ONG Sempre Viva que auxilia mulheres que enfrentam o câncer de mama está promovendo uma ação para angariar fundos e prosseguir com os atendimentos. As voluntárias estão arrecadando material reciclável e a quantia arrecadada será destinada para a compra de próteses mamárias.

Estão sendo arrecadados plásticos, garrafas, embalagens de produtos de limpeza, potes de cremes, tubos, canos, brinquedos, sacos, caixinhas de leite, isopor, latinhas, revistas, frascos, garrafas, vidros de conserva, entre outros.

A ONG Sempre Viva é composta por voluntárias mastectomizadas ou não e realizam trabalhos de apoio às mulheres com câncer independente da fase do tratamento. A instituição realiza oficinas artesanais para confecção de próteses mamárias externas de polietileno, luvas para edema nos braços, turbantes, faixas infanto-juvenis, almofadas conforto para os braços. Os itens são distribuídos para pacientes em mais de 25 hospitais do Brasil, entre eles: Hospital de Câncer de Barretos, Jales, Fernandópolis, Rondônia, Hospital das Clínicas de São Paulo, Hospital de Base de São José do Rio Preto, Hospital Universitário de Brasília e outros. A entidade também promove participação em campanhas de saúde da mulher, articulação com ONG’s similares de outras cidades e estados, tratamento em sala de fisioterapia especializada em exercícios miolinfocinéticos e drenagem de Linfedema com profissionais especializados.

Os interessados em contribuir podem entrar em contato através do telefone (17)99777-6867.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local