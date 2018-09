ONG Realiza Campanha de Doação de Brinquedos e Alimentos

A Associação Bethel, que atende crianças e famílias carentes do Jardim Imperial, realiza uma campanha de doação de brinquedos e alimentos. O intuito é realizar uma confraternização entre os moradores pelo dia das crianças. Para isso, o grupo pede a doação de ingredientes de cachorro – quente, pipoca, algodão doce e refrigerante. A confraternização será no dia 13 de outubro, na Rua Caruaru, no bairro sede da ONG.

“Esse é o primeiro ano que realizamos uma comemoração pelo dia das crianças. Nossa expectativa é receber em torno de 300 crianças para a confraternização, por isso precisamos de doações de alimentos em grande quantidade e também de brinquedos. Se caso não conseguirmos o número de brinquedos suficiente, estenderemos nossa campanha até o Natal, como fizemos no ano passado”, explicou a integrante da Associação Natália Araújo.

Os interessados em ajudar o grupo na causa devem entrar em contato por um dos telefones: (17) 988154842 ou (17) 991054998. “Quem puder nos ajudar, é só ligar que vamos buscar. Toda ajuda será bem-vinda”, ressaltou Araújo.

A ASSOCIAÇÃO

A Bethel é uma entidade filantrópica que auxilia, através de diversas doações, famílias carentes do Jardim Imperial. Sabendo da necessidade de alguns moradores, os representantes do grupo mandam um dos membros para visitar a família e, caso seja confirmada a necessidade, a ONG realiza diversas doações que possam suprir a urgência. Atualmente, a equipe se reúne em um pequeno prédio, que foi cedido por representantes de uma congregação evangélica do bairro. É através de reuniões que os membros do grupo traçam e planejam ações de ajuda às famílias.

Da Reportagem Local