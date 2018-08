ONG Pede Ajuda Para Tratamento De Animal Vítima de Maus Tratos

A ONG Aumigas do Pet pede uma colaboração financeira para ajudar no tratamento de uma cadela que foi vítima de maus-tratos. A denúncia foi feita por moradores da Vila Paulista que recorreram ao grupo de proteção animal para ajudar a Dhara. Aqueles que puderem colaborar, podem entregar a doação para as voluntárias ou realizar depósito em conta.

Conforme conta a presidente do grupo, Naiara Fonseca, logo que retirada do local, a cachorra foi encaminhada aos cuidados de uma profissional veterinária. O laudo médico consta que o animal apresentava hipertermia, nódulos em toda a região genital e perianal e intensa infestação por carrapatos.

A cachorra foi submetida a diversos exames. Após ser detectado tumor venéreo transmissível vaginal, serão realizados protocolos quimioterápicos semanais até regressão total do nódulo.

“Cada quimioterapia custa em média R$120,00 por sessão. A princípio serão necessárias sete sessões, uma por semana. Se não melhorar, será preciso uma quimo mais forte, com custo equivalente a R$500,00 por sessão, com prazo de 21 dias cada uma. Além da alimentação, vermífugo e demais vacinas, estimamos que um tratamento como esse, até ela estar pronta para a adoção, possa chegar a R$3.000,00”, contou a Naiara.

Até o momento, Dhara foi encaminhada para uma casa vazia que o grupo conseguiu emprestada. As voluntárias se revezam para ir até o local pelo menos 4 vezes por dia.

Além da ajuda para o tratamento, as voluntárias da Aumigas do Pet pedem para que, após serem feitos todos os exames e procedimentos e a cachorra for liberada, a população se mobilize para que ela possa ser adotada. “Nós não temos sede, então não possuímos um local para abrigar os animais. Depois que ela tiver alta, nós vamos castrá-la e pedimos para que alguém a adote. Ela é uma cachorra muito dócil, com certeza será boa companhia para o lar. Nós atendemos muitos animais em situação de rua e de maus-tratos, ela não é a única. Por isso, contamos com a ajuda de toda a população”, confessou a presidente.

A doação pode ser entregue na Rua Paraíba, 523 ou na Rua Maranhão, 2153. Os dados para depósito em conta (Banco do Brasil) são: Agência – 0050-7; Conta Corrente – 54-854-5; CNPJ – 27.342.722/0001-80. A quantia também pode ser levada na Central Pet, localizada na Rua Recife, 259. A ONG também publica na página @aumigasdopet no Facebook os animais que estão disponíveis para adoção.

“A evolução humana prende-se com a evolução da forma como tratamos o outro. Aquele sobre o qual temos poder. A nossa evolução prende-se com o repensar a nossa posição no mundo, na vida, e na nossa posição em relação ao outro que tocamos com a nossa existência. Por isso, o movimento pelos direitos dos animais é mais uma cor no arco-íris das nossas causas, tal como todos os movimentos pelos direitos humanos”, revelou o grupo no Facebook.

Da Reportagem Local