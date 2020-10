ONG BTO Vai Promover Venda de Pães Caseiros Para Arrecadar Fundos

Para angariar fundos e prosseguir com o trabalho voluntário a Organização Não Governamental (ONG) BTO vai realizar a venda de pães caseiros e roscas doces.

As encomendas serão realizadas às segundas e terças-feiras e a entrega será na quinta-feira.

Estão sendo vendidos pães caseiros simples no valor de R$6,00; pães caseiros com calabresa por R$8,00 e rosca de coco por R$8,00. As encomendas devem ser feitas através do WhatsApp (17)99155-3296.

A Ong BTO, começou há sete meses, no início da pandemia, com o objetivo de ajudar as famílias que perderam renda e passam por dificuldades financeiras.

São assistidas diariamente 100 famílias carentes de Catanduva, em diversos bairros. Até hoje a Ong BTO já distribuiu desde março, 13 mil marmitas, 400 cestas básicas, 180 caixas de leite. São sete colaboradores e 4 voluntários que trabalham diariamente.

A Ong BTO conta com o apoio de mais 13 associações e entidades da cidade e também recebe doações: Para destinação em dinheiro: Em conta bancária – Caixa Econômica Federal, agência 299 conta: 44293-2 ou pelo whatsapp (17) 99742-7273.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local