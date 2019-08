ONG Bethel Está Buscando Ajuda Para Realizar Festa Para Crianças Carentes

A ONG Bethel de Catanduva está arrecadando fundos para realizar no mês de outubro a festa do Dia das Crianças voltada para meninada do Bairro Jardim Imperial e arredores. Segundo uma das organizadoras, Natália Marcela de Araújo este é o segundo ano a ser feito. No ano passado mais de 200 crianças participaram do evento.

O evento será realizado no dia de comemoração na data do dia das crianças, 12 de outubro, sempre das 10h as 14h. Natalia contou que estão precisando de brinquedos, voluntários, ingredientes de cachorro quente, água, descartáveis, pipoca, refrigerante, sacos de lixo, pula – pula e o que quiserem doar para a festa.

“Nós da ONG Bethel esperamos conseguir tudo voluntário, pois também não temos dinheiro para arcar com tudo, além disso, esperamos que seja um sucesso e fazer a alegria das crianças que é o mais importante” finaliza uma das organizadoras.

A ONG Bethel Instituto da Vida Nova se define como colaborador e ajudador que através de projetos sociais e campanhas em prol de famílias carentes, a Bethel leva aos lares saúde física, emocional e dignidade humana.

Quem quiser ou se interessou em fazer alguma doação pode entrar em contato na página da Bethel no facebook https://www.facebook.com/BethelVidaNova/ ou no número da própria Natalia 98815-4842. A ONG funciona de terça às 19h as 21h ou aos sábados das 9h as 11h30.

Ariane Pio

Da Reportagem Local