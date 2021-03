ONG Bethel Está Arrecadando Ovos de Páscoa Para Crianças Carentes

Voluntários da ONG Bethel Vida Nova estão realizando uma campanha de arrecadação de chocolates para as crianças carentes.

O objetivo é arrecadar caixas de bombons e ovos de páscoa e garantir a alegria dos alunos. A campanha será até a primeira semana de Abril. “Temos em torno de 30 crianças na ONG, po- rém em dia de festa sempre aumenta um pouquinho, por isso, precisamos arrecadar no mínimo 40 caixas de bombons e ovos de páscoa”, destacou Natália Macedo Araújo, voluntária da ONG.

Através de Projetos Sociais e Campanhas em prol de famílias carentes, a Bethel leva aos lares saúde fí- sica, emocional e dignidade humana. Endereço da Bethel fica na Rua Barra Longa, nº 400, Jardim Imperial. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone (17) 99105-4998.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local