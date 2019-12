ONG Bethel E Panela Solidária Se Juntam Para Presentear Crianças Neste Natal

Com o final de ano cada vez mais próximo, a equipe da ONG Bethel Instituto da Vida Nova, em parceria firmada com o Projeto Panela Solidária, foram capazes de proporcionar um dia de brincadeiras e entrega de presentes de Natal para crianças do bairro Jardim Imperial. A ação ocorreu no último sábado, dia 21 de dezembro.

O Panela Solidária, que durante todo o ano de 2019 forneceu o conhecido sopão, sendo distribuído todas as terças-feiras na Bethel, agora fez uma arrecadação de cerca de 200 brinquedos que foram destinados às crianças assistidas pela ONG. Todos os presentes foram entregues pelo Papai Noel da Instituição, que após fazer a alegria da criança com os presentes, também percorreu as ruas do bairro junto com as cuidadoras voluntárias.

“É nesse clima de confraternização e amor fraternal que os diretores da Bethel e do Panela solidária desejam à todos Boas Festas e um próximo ano abençoado”, ressalta a informação encaminhada à equipe da redação.

Outra ação

E essa está longe de ser a única ação em prol das crianças assistidas que a Bethel faz. Conforme divulgado pelo O Regional, uma escola particular de Catanduva também promoveu uma arrecadação de brinquedos em bom estado em prol da ONG Bethel Instituto da Vida Nova, desta vez em outubro (para o Dia das Crianças), com a intenção é presentear as crianças atendidas pelo projeto.

