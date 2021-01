ONG Aumigas do Pet Vai Promover Sábado Feira de Doces em Prol dos Animais de Rua

No próximo sábado, 16, a ONG ‘Aumigas do Pet’ vai realizar uma feira de doces em prol dos animais em situação de rua.

O evento será realizado das 9h às 13h, na Praça da Matriz. Toda a renda arrecadada será revertida para a castração dos animais resgatados pelo grupo.

O evento seguirá todos os protocolos sanitários contra à Covid-19.

“Essa é mais uma maneira que encontramos para podermos arcar com a castração dos animais, sejam elas em animais de rua ou aqueles que o grupo doa com o compromisso de castração aos seis meses. A castração é a maneira mais eficiente de diminuir a quantidade de animais nas ruas. Como nosso trabalho é feito totalmente com amor, pedimos a ajuda da população”, comentou Naiara Fonseca, Presidente da ONG.

Entre as opções que a população poderá encontrar estão bolo de pote, brigadeiros, bolo caseiro, bolos recheados, cocadas, caixa de bombons e demais variedades. “Convidamos a todos para prestigiar nossa Feira. Temos muitas coisas deliciosas a preços muito baratos, além disso, todos estarão abraçando a causa em prol dos animais”, finalizou a presidente.

Além das ações promovidas pelo grupo, a ONG também realiza o ‘Consórcio do Amor’ onde os integrantes do consórcio doam mensalmente R$10,00 ou a quantia que preferir e a renda arrecadada é destinada integralmente para a castração dos animais.

Para realizar doações ou para saber mais sobre o trabalho realizado pela ONG, basta entrar em contato com o telefone (17)99706-1625.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local