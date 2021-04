ONG Aumigas do Pet Está Realizando Campanha Para Arrecadar Ração em Prol dos Animais

A Organização Não Governamental (ONG) Aumigas do Pet, está realizando uma campanha de doação de ração para alimentar os animais. O objetivo é ajudar as pessoas que perderam o emprego durante a pandemia e estão sem condições financeiras de alimentar os animais de estimação.

“Estamos precisando de ração urgente! Todos os dias aparece muita gente nos pedindo ração, infelizmente com a pandemia muita gente perdeu seu emprego, que era sua única forma de sustento, apesar disso, conseguem cesta básica para suprir o estritamente necessário, mas seus animais estão pagando um preço alto por isso. A fome dói, dói ver animais passando fome, dói ver animais abandonados”, divulgou a ONG nas redes sociais.

Os voluntários estão arrecadando ração sem corante para cães e gatos. Os interessados em contribuir podem levar a doação para os pontos de arrecadação: Rua Recife, 259 – Centro (segunda a sábado); Rua Maranhão, 2.130 (segunda a sábado) e na Rua Paraná, 636 – São Francisco (segunda à sexta-feira). Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (17)99706-1625 ou (17)98807-6736.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local