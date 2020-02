ONG Anjos de Rua Vai Promover Venda de Doces em Prol dos Animais

ONo próximo dia 08 de Fevereiro a ONG Anjos de Rua vai realizar uma feira de doces em prol dos animais acolhidos pelos voluntários. Na ocasião serão vendidos, bolos, bolos de pote, brigadeiro, enfim, uma infinidade de doces artesanais confeccionados por voluntários da ONG. Todo o valor arrecadado será revertido para a castração, alimentação e medicação dos animais resgatados.

De acordo com Patrícia Bueno, Presidente da ONG, o objetivo da ONG é ajudar o maior número possível de animais abandonados. “Nós criamos esse grupo na intenção de unir forças para resgatar o maior número de animais em situação de rua. Apesar de não termos um abrigo, conseguimos realizar o resgate e doação de cerca de 300 animais. Nós contamos com o apoio de voluntários que cedem lares temporários para os animais até conseguirmos um novo lar”, destacou.

A Presidente ainda ressalta que a feira é realizada por intermédio de doações. “Nós estamos organizando mais uma edição de venda de doces e precisamos de doações para revendermos esses itens”, explicou.

A feira será realizada na Praça da República, das 9h às 14h. Para realizar doações de doces para o bazar, basta entrar em contato através do telefone (17)99664-0341. Além dos eventos, a ONG também conta com o apoio de mensalistas, com o valor de R$10,00 a ONG reverte em alimentação e cuidados necessários com os animais resgatados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local