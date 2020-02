ONG Anjos de Rua Distribui Cofrinho Solidário Para a Castração de Animais

Na última segunda-feira, 24, a ONG Anjos de Rua divulgou uma campanha para angariar fundos, trata-se do ‘Cofrinho Solidário’. O objetivo é aliar o comércio à causa animal. Todo o valor arrecadado será revertido para a castração dos animais resgatados.

“De acordo com Patrícia Bueno, Presidente da ONG, o objetivo da ONG é ajudar o maior número possível de animais abandonados. “O principal objetivo da ONG Anjos de Rua é unir forças para resgatar o maior número de animais em situação de rua. Apesar de não termos um abrigo, conseguimos realizar o resgate e doação de cerca de 300 animais”, destacou. Para aliar-se à campanha basta entrar em contato com o número (17)98102-9385. Os voluntários realizam a distribuição gratuita dos cofrinhos. Além dos eventos e campanhas, a ONG também conta com o apoio de mensalistas, com o valor de R$10,00 a entidade reverte em alimentação e cuidados necessários com os animais resgatados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local