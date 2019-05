Olhar Do Bem Estará Na Cidade De Urupês Para Palestra

Neste sábado, dia 25, às 9h da manhã, as meninas do Projeto Esquadrão Olhar do Bem de combate ao câncer infantil estará no UBS Dr. Xisto Albarelli Rangel em Urupês, para palestrar sobre a doença para pais e funcionários do pronto atendimento. Ana Paula, uma das coordenadoras do Esquadrão Olhar do Bem, nos contou que é a primeira vez que o projeto vai à cidade.

Com incentivo do Senac Catanduva, o projeto visa informar e esclarecer dúvidas sobre o câncer infantil que muitas vezes podem ser confundidos com outro tipo de doença, mas se diagnosticado a tempo a criança tem mais chances e responde melhor aos tratamentos.

Além das meninas falarem sobre o câncer infantil elas também irá esclarecer sobre pontos essenciais da alimentação e de exercícios físicos como, por exemplo, não dar tanto doce ou refrigerante as crianças.

Além de falar sobre a doença que desde no ano passado até agora tem mais de 12 mil casos infantis, o projeto irá abordar sobre leucemia, hidratação e até doação de medula.

Esquadrão Olhar do Bem nasceu com a ideia de ser teatral por isso elas contam também com o boneco Téo que ajuda na hora do teatro informando de forma divertida sobre a seriedade do câncer infantil.

“Sentimos necessidade de ter algo lúdico para nos ajudar a passar para o público, seja adulto ou infantil, sobre uma doença que já impacta no falar quanto mais quando retratamos em forma visual, que é o teatro. Com o boneco já podemos estimular a imaginação, usar algo mais cômico para não ficar tão pesado” finaliza a integrante.

Ariane Pio

Da Reportagem Local