Oito Pessoas Morrem de AVC em Catanduva Neste Ano

O Oito pessoas morreram de AVC (Acidente Vascular Cerebral) em Catanduva de janeiro a maio deste ano. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. Na época de frio, a população deve tomar alguns cuidados com a saúde para prevenir o AVC. Temperaturas abaixo de 15ºC são consideradas estatisticamente de risco.

Segundo o médico Gustavo de Almeida Herrera, neurologista, a época de baixas temperaturas aumenta a pressão arterial e, consequentemente isto aumenta a incidência de acidente vascular encefálico e insuficiência cardíaca.

“Os fatores de maior risco para acidente vascular encefálico são a obesidade, diabetes, hipertensão arterial, problemas cardíacos, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, o uso de álcool, tabagismo e uso de drogas”, constata o especialista.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade registrou 20 internações por AVC nos primeiros cinco meses deste ano e ações de prevenção são realizados nas Unidades Básicas de Saúde para a população.

“No período, oito mortes foram provocadas pela doença. As ações de prevenção são contínuas nas unidades de saúde com orientações para que pessoas com comorbidades relacionadas a doenças cardiovasculares façam acompanhamento regularmente nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), além do uso correto de medicações e a prática de hábitos saudáveis”, aponta o setor.

Doutor Herrera explica que maiores de 65 anos tem mais chance de ter o problema.

“Quanto mais idoso maior a frequência de acidente vascular encefálico, sendo que o jovem também pode ter acidente vascular encefálico, além das causas acima referidas a enxaqueca com aura, prolapso de válvula mitral e uso de anticoncepcional oral são fatores predisponentes”, esclarece.

Segundo a secretaria de saúde em 2015 a cidade registrou de março a novembro 14 registros de AVC. Os meses com maior incidência foram março e maio com três casos respectivamente.

Quem teve um AVC tem chance maior de ter outro derrame. O jeito no frio é evitar alimentos gordurosos e tentar uma dieta mais saudável.

“Quem já apresentou acidente vascular encefálico tem uma chance maior de ter outro derrame. Existe o episodio isquêmico cerebral transitório e que a pessoa tem uma isquemia cerebral que regride e este tem uma maior chance de ter AVC definitivo. A gravidade da doença ocorre tanto na redução da sobrevida, dependendo do tipo de AVC isquêmico ou hemorrágico (mais grave por aneurismas, malformações vasculares e hipertensão arterial) como da extensão da lesão cerebral.

Além disto as sequelas como a perda da fala, perda de força muscular em um lado do corpo, além da necessidade de aporte de enfermagem no caso da pessoa ficar restrita ao leito, cuidados fisioterápicos, fonoaudiológicos e outros são importantes fatores de custo e limitação das atividades da vida diária”, explica doutro Gustavo Herrera.

A paciente Aparecida de Souza Neves, de 59 anos, teve AVC em maio de 2017. Há um ano faz tratamento para tentar recuperar a fala e o caminhar. No caso da dona Aparecida a causa da doença pode ter sido cometida por stress.

“Eu tive um AVC muito forte. Segundo os médicos eu iria demorar muito para voltar a andar e falar. Ainda gaguejo um pouco, mas já consigo andar e falar neste um ano de tratamento. Estava frio o ano passado em maio, na época que tive o AVC, mas no meu caso foi stress e muito nervoso que passei”, diz Aparecida.

Outro exemplo de superação é a dona de casa Maria José Silva Santos que há mais de um ano vem tenta significativas melhoras.

De acordo com o Ministério de Saúde, o Brasil apresenta a quarta taxa de mortalidade por AVC entre os países da América Latina e Caribe.

O Ministério orienta que os principais sinais de alerta são: perda súbita de força ou formigamento de um lado do corpo (face e membro); Dificuldade súbita de falar ou compreender; Perda visual súbita em um ou ambos os olhos; Súbita tontura, perda de equilíbrio e ou de coordenação; Dor de cabeça súbita, intensa sem causa aparente.

Karla Sibro

Da Reportagem Local