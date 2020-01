Oftalmologista Catanduvense Será Uma Das Palestrantes Em Congresso Panamericano

Catanduva pode se orgulhar em contar com profissionais que se sobressaem em diversas áreas. Atualmente, um desses nomes é a oftalmologista e especialista em cirurgias de pálpebras, Nathália Kassis Fernandes. A profissional entrou no novo ano colhendo os frutos de um histórico de aperfeiçoamento constante e será um dos grandes destaques no renomado evento.

Trata-se do IV Congresso Oculoplástico Sem Fronteiras 2020, que acontecerá de 23 a 25 de abril, em Punta Cana, República Dominicana, numa realização da Sociedade Pan-Americana de Oculoplastia (SOPANOP). A especialista foi convidada para palestrar com mais três palestrantes sendo consideradas as melhores médicas especialistas nessa área, cirurgias plásticas de pálpebras.

Oculoplastia E Rejuvenescimento Facial – A Oculoplastia é a cirurgia plástica ocular, que se ocupa das pálpebras, da órbita e da via lacrimal e inclui uma grande variedade de procedimentos cirúrgicos que tratam os problemas destas estruturas, como posicionamentos errados das pálpebras, perda de elasticidade da pele que rodeia os olhos, dentre outras. Dra. Nathália Kassis Fernandes também se destaca na área de rejuvenescimento facial, utilizando a técnica de fios PDO e Botox.

O Prestigio Da Médica Catanduvense – O prestígio da profissional catanduvense na Oculoplastia pode ser medido pelo material de divulgação, providenciado pela organização internacional, onde Nathália Kassis Fernandes aparece ao lado de outras três profissionais, sendo duas americanas, uma espanhola, consideradas as melhores do mundo eu seus segmentos. O título do material disponibilizado pela organização em todas as mídias, usa como manchete “Reinas de La Oculoplástica Cosmética”, ou seja, “As Rainhas” da oculoplastia, a nível mundial, confirmando a posição destacada que nossa conterrânea ocupa no cenário internacional. Uma justa e merecida posição alcançada graças a uma dedicação extrema, atualização permanente e disposição para estar sempre buscando informações e inovações nos mais avançados centros em redor do mundo.

