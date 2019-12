Oficinas Terapêuticas São Realizadas Por 4.520 Pacientes Dos Caps Em Catanduva

Com o objetivo de favorecer a saúde mental dos pacientes, as oficinas terapêuticas ganharam um novo sentido. Na Cidade Feitiço, a experiência vem sendo aplicada no cotidiano dos Caps – Centros de Atenção Psicossocial e se destacam pelo elemento transformador na rotina dos que lá estão. O trabalho é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Dois pontos de atendimento do município, o Caps II e o Caps AD, são destinados ao acolhimento especializado de pessoas com transtornos mentais e decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas. As atividades são realizadas em grupo, com a presença de artesão e orientação de um ou mais profissionais, monitores e estagiários. O cronograma é definido levando em conta o interesse dos pacientes, tendo em vista a maior integração social e familiar, a manifestação de sentimentos e problemas. Além disso, são priorizados trabalhos que estimulem o desenvolvimento de habilidades e o exercício coletivo da cidadania”, reforça a informação divulgada pela Prefeitura de Catanduva.

Segundo levantamento divulgado pelo setor, são 4.520 usuários participaram de oficinas terapêuticas oferecidas nesses polos ao longo de todo ano. Dentre todas as práticas que são inseridas no tratamento, os pacientes dos Caps vivenciaram aulas de artesanato com peças em EVA, pintura em tela e em vidro, biscuit, toalhas e guardanapos bordados e pintados, plantio de hortaliças.

“A equipe que atua nesses núcleos é composta por médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, auxiliar de enfermagem, artesão, auxiliar administrativo, auxiliar de higiene e limpeza”, complementa a nota.

Mostra

Esses materiais produzidos pelos pacientes dos Caps, pela primeira vez, estão presentes na mostra de artesanato que está sendo realizada no Espaço Cultural da Praça 9 de Julho. O material está exposto ao lado de trabalhos desenvolvidos pela comunidade nos Cras – Centros de Referência de Assistência Social.

“Essa iniciativa é uma forma de divulgar a arte produzida pelas pessoas com transtornos mentais, valorizando todo o trabalho realizado e melhorando a inclusão social”, ressalta a diretora da Secretaria Municipal de Saúde, Angélica Freu.

Toda a renda obtida com a venda das peças é revertida à própria aquisição de materiais para continuação e inovação dos trabalhos. O bazar permanecerá aberto até o dia 23 de dezembro, sendo o horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 22h00, e aos sábados das 7h00 às 19h00.

