Oficinas Culturais levam 20 apresentações musicais ao Teatro Municipal Hoje

As apresentações das Oficinas Culturais, da Secretaria de Cultura, tem a sua apresentação hoje (29) trazendo toda a melodia ao Teatro Municipal Aniz Pachá, a partir das 19h. No total, 20 grupos que apresentam todo o aprendizado ao longo de 2019. O show é gratuito e reúne 220 alunos, e faz parte da Mostra de Encerramento das Oficinas Culturais.

O espetáculo é bem diversificado, mostrando o trabalho de 25 turmas que formaram oito cursos nas áreas de coral avançado, jovem e adulto, violão para crianças, teclado, violão, viola caipira, guitarra e violino.

Os alunos da primeira turma de violão para crianças da Estação Cultura mostrarão tudo que aprimoraram durante o ano. São crianças entre seis e 10 anos que ao longo de 2019 desenvolveram o gosto pela música durante as aulas do professor Francisco Minervino.

O arte educador Carlos Alberto Nobre, o Branquim, apresentará turmas de iniciantes das oficinas de violão e viola caipira 2019. “O objetivo é a prática no instrumento, trabalhando a coordenação motora, concentração, o controle da ansiedade, despertando no aluno o interesse pela música”, explica.

Já os alunos de violão e guitarra do arte educador Fernando Carvalho apresentarão músicas folclóricas e infantis para mostrar como é o começo do aprendizado. A trilha sonora também inclui “Deixa Ir” e as pops “Flores” e “Será” com os alunos que utilizarão o contra-baixo no violão.

Para a apresentação de violino, a arte educadora Majú Malavaes promete demonstrar que o instrumento vai além do concerto. A primeira música, “Saudade da Minha Terra”, contará com a participação da turma de violão e viola caipira de Branquin. A segunda, “Anunciação”, terá como convidados parte do elenco do Grupo Cabrabão. A última música será uma performance da canção “Bella Ciao”, da série La Casa de Papel, e conta como apoiador Ghost Wisper como áudio design.

Ariane Pio

Da Reportagem Local