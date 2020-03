Oficinas Culturais Continuam Ativas Com Aulas Online

Com o intuito de garantir a continuidade das aulas dos que estão inscritos no Programa de Oficinas Culturais, a Secretaria Municipal de Cultura irá oferecer aulas de forma online durante o período de quarentena.

A partir da próxima segunda-feira, dia 30 de março, será possível acessar um novo conteúdo por semana.

Conforme nota da prefeitura, desde a determinação da suspensão das aulas, como medida de prevenção ao coronavírus, a equipe do setor estuda maneiras de garantir que todos os 1.621 alunos dos 62 cursos oferecidos tivessem acesso ao material de ensino. “Começamos a estudar soluções criativas para promover nossas oficinas de forma diferente, pensando não somente na sobrevivência dos artistas, mas também em prosseguir com o aprendizado e o vínculo com os alunos, além de oferecer mais uma motivação para mantê-los em casa. Levamos uma proposta ao gabinete e a prefeita Marta aprovou”, ressaltou a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

Todo o conteúdo é produzido pelos próprios arte-educadores, que estarão, também, disponíveis nos dias e horários das aulas nos grupos de conversação para esclarecer dúvidas dos alunos com relação ao material postado.

“Para participar das aulas, é necessário que o aluno mantenha seus dados para contato na secretaria das Oficinas Culturais e possua equipamento e acesso à internet para assistir aos vídeos, utilizando do horário das aulas para tirar dúvidas. As oficinas são nas áreas de artes plásticas, artesanato, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, dança, música, literatura e Libras. O material estará disponível às segundas-feiras no canal da Secretaria de Cultura no YouTube. O acesso pode ser feito no link “Aulas On-Line”, no site www.catanduva.sp.gov.br”, finaliza a informação.

