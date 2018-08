Oficina Sobre Arborização Urbana é Realizada em Itajobi

Oficina Sobre Arborização Urbana foi realizada em Itajobi na última terça-feira (14). O evento, sediado na Câmara Municipal contou com a participação da população, comerciantes, diretores de departamentos, professores, diretores e alunos das escolas municipais e estadual, representantes das protetoras independentes de animais, podadores e vereadores.

Na mesma data os participantes puderam conferir o “Curso de Poda – aspectos gerais”, que foi ministrado pelo Engenheiro Agrônomo responsável pelo Viveiro de São José do Rio Preto, Otton G de Arruda.

A ação, que é intermunicipal, começou no mês passado, inclusive com a presença da Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Rio Preto, Kátia Penteado. Na primeira parte da iniciativa foi realizada uma visita técnica ao Viveiro Municipal, onde ela pode conhecer o local e trocar experiências com relação ao trabalho realizado em Itajobi.

Para continuidade da ação, a equipe de São José do Rio Preto executará um plantio para revitalização do Cemitério Municipal de Itajobi e em contrapartida, a equipe itajobiense realizará a troca de mudas nativas em uma ação na Nascente do Rio Preto, situada no lago II, da Represa Municipal.

“Esta ação tem como finalidade o estreitamento do relacionamento entre os municípios, buscando a conscientização da população sobre a importância da arborização urbana, o fim das podas drásticas, a eliminação dos crimes ambientais (eliminação de mudas recém plantadas) e atendimento das diretrizes do Programa Município VerdeAzul do Governo do Estado”, afirmou Simone Navarro Gerlach, Diretora Municipal de Meio Ambiente de Itajobi.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local