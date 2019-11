Oficina Da Estação Cultura De Música Se Apresentam Hoje E Sexta No Teatro

Acontecem hoje (28) e na sexta-feira (29) a apresentação de Encerramento de Música e Libras, às 19h no Teatro Municipal Aniz Pachá dos alunos das oficinas culturais da Estação Cultura, entrada gratuita. As aulas que começaram no dia 18 de fevereiro ofereceu 70 cursos, em 150 turmas. A apresentação conta com 250 alunos e as oficinas que vão se apresentar hoje e amanhã: Coral Adulto e para crianças, Flauta, Ukulelê, Teclado, Bateria, Libras e encerrando, Coral Vozes da Estação. Uma curiosidade bem interessante é que os alunos do Coral Vozes da Estação conta com alunos da rede municipal de ensino e alunos da estação, as aulas sempre foram feitas na estação cultura. A faixa etária é bem diversificada que vai dos 06 anos até 65 anos. No repertório das oficinas culturais apresentadas hoje no teatro terá música popular brasileira e canções nacionais e internacionais da atualidade. A participação da Interpretação de Libras através da música e Canções Natalinas com o Coral Vozes da Estação para dar destaque a acessibilidade ao show. Segundo a secretaria de cultura de Catanduva no próximo ano, haverá novas vagas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local