Obras dos Banheiros na Praça da República São Prorrogadas por 45 Dias

Obras de construção dos banheiros públicos da Praça da República serão prorrogadas por 45 dias. O extrato de aditamento do contrato foi publicado ontem no Diário Oficial do Município.

O novo prazo de conclusão da obra agora é até o dia seis de novembro deste ano.

A reportagem de O Regional adiantou em duas semanas que a empresa solicitaria aditamento do contrato. Naquela época, por alguns dias, a obra esteve parada. Sem profissionais no local.

A secretaria de planejamento afirmou que a ausência dos funcionários teria sido de “forma pontual devido à necessidade de deslocamento do pessoal para recebimento de materiais e confecção das peças da cobertura, entregues na sede da construtora. No mais, todos os dias há expediente no local”, alegou.

Até o dia 18 deste mês, a obra mantinha 50% do cronograma concluído. E iniciado o trabalho de instalações da cobertura e das esquadrias.

Sobre a prorrogação de prazo, a prefeitura informou que todas as obras que tem sido realizadas tiveram uma desaceleração por conta da pandemia do coronavírus e a diminuição de equipes de trabalhadores nos locais de obras.

Outro motivo seria, segundo a administração, o atraso também na entrega de materiais. Para obra são utilizados em torno de 83 metros quadrados da Praça da República, uma área em que ficarão os banheiros masculino e feminino e para deficientes físicos e outra área que será construída para permissionários, como banca de jornais.

Os sanitários estão sendo construídos próximo ao calçadão da rua Alagoas – em frente a estabelecimentos comerciais e agência bancária.

A empresa responsável pela obra é a Lara Construtora e Empreendimentos Imobiliários Eireli.

A Prefeitura vai pagar R$ 220 mil pelos novos banheiros.

Karla Konda

Editora Chefe