Obras Do Córrego Fundo Avançam Com Recuperação Da Nascente E Combate A Erosões

As obras de combate a erosões no afluente Córrego Fundo ganham estrutura. A frente de trabalho supervisionada pela SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) compreende, na atual fase, a construção de muros de gabiões para estabilizar as encostas. Essa é a segunda etapa do cronograma do serviço que teve início com a limpeza da área. Após o trabalho na cabeceira, a intervenção seguirá para mais um trecho do córrego. O canal a céu aberto compreenderá uma extensão de 626 metros, aproximadamente.

O projeto terá impacto na recuperação ambiental, com a preservação da nascente e do córrego que ali se forma. A futura condição beneficiará diretamente moradores do entorno do Pedro Borgonovi e Colina do Sol. O investimento será de R$ 2,3 milhões e contempla ainda a recuperação das vias marginais ao córrego.

De acordo com o superintendente da SAEC, Carlos Alberto Calixto Lapera, com o passar do tempo, as erosões comprometeram o córrego. “As erosões ocorrem devido à impermeabilização causada pela implantação de ruas e residências à montante desse fundo de vale, fazendo com que as águas das chuvas corram direto para os córregos, ocasionando erosões e assoreamento”, ressalta.

A obra é licenciada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e pelo Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica).

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook