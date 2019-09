Obras De Melhorias No Antigo Lar De Menores De Santa Adélia Estão Prontas

De acordo com a Prefeitura de Santa Adélia, em nota oficial divulgada, já estão prontas as obras para melhorias no prédio do antigo Lar de Menores. O local foi reformado e adaptado para receber, de forma inicial, a Ciretran – Circunscrição Regional de Trânsito, que hoje atende no mesmo prédio da Delegacia de Polícia Civil.

Com a reforma, houve a construção de rampas para que todos tenham acessibilidade ao prédio e aos serviços que serão prestados, além de executar outras melhorias, como reparos e pintura no interior do prédio. “A parte de reforma estrutural está toda pronta. Agora, a Ciretran fará as adequações necessárias para que o serviço comece a funcionar nesse prédio. Todos tem acesso ao prédio, inclusive acessibilidade, foram reformados banheiros, salas, enfim, está tudo pronto para receber os novos serviços. Importante lembrar que esta obra foi executada com recursos próprios”, destacou o prefeito Guilherme Colombo da Silva (DEM).

Para finalizar, o prefeito ainda comentou: “também estamos estudando a possibilidade que outros serviços da Prefeitura sejam instalados nesse prédio, para que se centralizem e o atendimento seja mais rápido e eficiente para o cidadão, além da economia que a medida traz para os cofres públicos, já que vamos utilizar prédios que pertencem à Administração e suspendemos gastos com aluguéis, por exemplo. Será o nosso ‘Ganha Tempo’. O Banco do Povo será transferido para este prédio e já estamos entrando em contato com o governo do Estado para celebrar convênio e oferecer mais serviços à população”.

Da Reportagem Local