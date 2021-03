Obra de Arte: Praça do Aeroporto Recebe Asa Gigante em Estrutura de Concreto

Projeto Cultural. A Praça Parque Papa João Paulo II, mais conhecida como Praça do Aeroporto, está de cara nova. O local agora conta com a exposição de uma escultura feita em mosaicos. A peça, que reúne mosaicos, tem 2 metros de altura e é uma verdadeira obra de arte exposta ao ar livre.

O projeto da artesã, Flávia Frigério, foi aprovado pelo Edital de Incentivo às Artes e desenvolvido com recursos da Lei Aldir Blanc. A composição da asa gigante foi feita graças ao trabalho de 31 artistas, sendo que cada um foi responsável por produzir uma das asas que compõem a escultura.

“Essa arte tem todo o conceito instagramático, que faz com que as pessoas se aproximem para tirar uma foto naquele lugar para depois divulgar no Facebook, Instagram”, destaca Flávia Frigério.

Todo o trabalho foi feito de forma minuciosa na Estação Cultura Deca Ruette, antes de ganhar a pista de caminhada. Para quem passa pelo local, vale aquele registro, a exemplo do chefe do executivo, para post nas redes sociais.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local