Obama Foundation Abre Inscrições Para Bolsas De Estudos Em Nova York

A Obama Foundation, criada pelo ex-presidente americano Barack Obama e pela ex-primeira-dama e advogada Michelle Obama, anunciou mais uma edição das bolsas da Obama Foundation Scholars Program, focado em jovens líderes. Essa iniciativa da Obama Foundation engajará jovens do mundo todo. Trata-se de um programa de liderança e aprendizado acadêmico de um ano de duração, na Universidade Columbia. As inscrições vão até 13 de dezembro.

O curso inclui workshops em temas como gestão e resolução de conflitos, análise e interpretação de dados, falar em público e resiliência. Além desses temas e outros abordados no curso, os bolsistas também podem se inscrever em outros cursos da Columbia. A Obmama Foundation também promove encontros entre seus bolsistas e líderes da cidade de Nova York, bem como mentoria e oportunidades de networking.

Os bolsistas ganharão um valor mensal (não especificado) para ajudar com o custo de vida em Nova York, um apartamento mobiliado a uma caminhada de distância de Columbia, passagens aéreas, seguro de saúde, os custos do programa e de até mais quatro matérias em Columbia.

O programa é voltado para profissionais mais experientes, que tenham “provado seu comprometimento com serviço e liderança dentro de uma comunidade”, bem como “o compromisso demonstrado de retornar a essas comunidades ao fim do progama”. OS candidatos ideais, segundo a fundação, são “líderes emergentes que já tenham feito contribuições importantes ao seu campo e que estão agora no ‘ponto de virada’ de suas carreiras”.

Para se candidatar às bolsas da Obama Foundation, é necessário preencher o formulário de candidatura disponível no site e é necessário ter proficiência em inglês. Como parte da candidatura, será necessário responder a perguntas curtas no formato de essay (sobre sua motivação para entrar no programa), fazer upload de um CV atualizado em inglês e enviar três cartas de recomendação de pessoas familiares com o trabalho do candidato. Ele deve ser colocado em uma plataforma como YouTube ou Vimeo, e o link deve ser enviado no formulário de candidatura. Site para inscrições: https://cwp.embark.com/auth/login.

Ariane Pio

Da Reportagem Local