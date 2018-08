OAB Denuncia Descumprimento de Estatuto em Escolas de Pindorama

A Ordem dos Advo­ga­­dos do Brasil (OAB) de Catanduva denun­ciou o descumprimento do Es­­ta­­tuto da Pessoa com Defi­­ci­­ência em escolas de Pindo­rama. Um ofício foi encami­nhado ao Ministério Público, assim como representação de possível ato de improbidade ad­­ministrativa. Prefeitura a­­fir­­­ma que houve término do contrato.

O material foi encami­nha­­do à reportagem de O Regio­­nal. No documento consta que “No dia 20/07/2018 che­­gou ao conhecimento desta Subseção da OAB/SP que a municipalidade de Pindorama pretendia rescindir os con­­tra­­tos de professores vinculados à educação especial aprova­­dos no Processo Seletivo Sim­­plificado – Edital Nº 02/2017, substituindo-os por profissionais que ocupam os cargos de auxiliar de vida es­­colar, inclusive já tendo con­­vocado os respectivos pro­­fes­­sores para que provi­­den­­cias­­sem a documentação necessá­ria para rescisão dos contratos até o dia 31/07/2018”.

O argumento apontado pela OAB é de que os con­­cursos para professor de edu­­cação especial e auxiliar de vida escolar envolveram pro­­ces­sos de seleção diferentes, com editais diferentes. “A atri­­buição específica dos pro­­fessores vinculados à educa­ção especial é de extrema im­­portância na atenção aos pro­cessos cognitivos de cada a­luno, visualizando indivi­du­almente o seu potencial, as­sim como as suas limitações, abordando-as com conhe­cimentos adequados para que o aluno especial não desista e desenvolva sua aprendizagem, e em contrapartida, os profis­sionais (agentes de vida es­colar) que a municipalidade pretende colocar em substi­tui­ção, não possuírem nenhu­ma qualificação para o atendi­­mento dos alunos especiais em sala de aula”, comple­menta o documento.

À nossa reportagem, uma das professoras que foram desligadas das funções, disse que contrato deveria ter a duração de um ano, como cons­tava no edital, mas foi en­cerrado em seis meses. “Foi muito do nada. Eles me ligaram e falaram que preci­savam da minha carteira. Não teve conversa. E isso está resultando em problemas de saúde para os meus alunos que tiveram um desenvol­vi­mento tão grande nos seis primeiros meses de trabalho”, conta ela que prefere não se identificar.

“Eu mesma estou sofren­­do, minha família tem medo de que eu fique com depres­são, porque me apeguei as crianças e elas à mim. Tem mães que falam em tirar os filhos de lá”, complementa ela que destaca que os alunos estão sendo acompanhados pelas auxiliares, que de acor­do com os relatos, não teriam formação específica.

Outro ofício foi encami­nhado ao Ministério Público com denúncia de possível ato de Improbidade Administra­tiva representando denúncia à prefeita Maria Inês Bertino Miyada. “Cumpre-nos escla­re­cer que a presente denúncia não tem o condão de questi­o­nar qualquer ato discrimi­natório da prefeita municipal de Pindorama, mas sim, apre­sentar ao Doutor Promotor in­dí­­cios de afronta grave a di­reitos de alunos com defici­ên­cias de natureza física, men­tal, intelectual ou sen­so­rial, atendidos pela rede mu­­nicipal de ensino, em razão de ato daquela municipalidade que frustra a licitude do PRO­­CESSO SELETIVO SIMPLI­­FI­CADO EDITAL Nº 02/2017”, consta.

Procurado pela reporta­­gem de O Regional, o secre­­tário jurídico da Prefeitura de Pindorama Marcelo Theodo­rovski Garbin afirmou que não se tratou de dispensa de funcionários. “Ninguém foi dispensado, o que ocorreu foi o término do contrato. Fa­zemos tudo como a lei manda. Entendemos que o presidente da OAB foi equivocado no que cita em vários pontos. Os auxiliares escolares foram contratados no início do ano e vamos esclarecer todos os pontos devidos para o Minis­tério Público”.

