OAB Cobra Doação de Terreno Para Casa do Advogado

A Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Catanduva cobra a doação de terreno para a Casa do Advogado. O presidente da Ordem, Marco Gussoni encaminhou nota de repúdio a recusa da Prefeitura em doação de área que, de acordo com ele, era uma promessa feita desde 2013. Governo se manifestou dizendo que “não havia elementos no pedido inicial que justificassem o interesse público na referida doação de área pública para uma entidade de classe”, informou.

O comunicado foi enviado à imprensa e aos advogados que fazem parte da subseção. No documento, Gussoni relembra que em meados de 2012 foi feita a doação de um terreno na avenida Theodoro Rosa Filho para a construção do Novo Fórum em Catanduva.

O projeto continua no Tribunal de Justiça de São Paulo e Secretaria de Justiça. “Desde a referida doação em 2012, a OAB de Catanduva vem procurado o poder público municipal para que nos fosse viabilizada a doação de área próxima à que foi disponibilizada ao TJ-SP, a fim de que fosse construída a nova Casa da Advocacia e da Cidadania nas imediações do novo prédio do Poder Judiciário Estadual, atendendo não só a Advocacia, mas também a população que diariamente se beneficia dos serviços prestados pela OAB”, informa o presidente da OAB.

Ele complementa dizendo que em 2013 houve a promessa de doação do prefeito da época, Geraldo Vinholi. Em abril de 2017, Gussoni disse que solicitou ao Prefeito Afonso Macchione Neto que disponibilizasse uma área para doação à OAB. Um ofício foi formalizado em maio do ano passado. “Ao qual somente obtivemos resposta em fevereiro de 2018, tendo sido indeferido o pedido com a seguinte justificativa: ‘por falta de amparo legal para a doação de área pública à entidade de classe que aufere recursos de seus filiados, o que não justifica o interesse público’”, disse.

O presidente da OAB considerou a resposta lamentável. “Lamentável que a atual administração municipal não reconheça a utilidade pública da Ordem dos Advogados do Brasil e feche os olhos ao mandamento constitucional de que ‘o advogado é indispensável à administração da justiça’”, complementou.

No comunicado também consta que o representante dos advogados de Catanduva repudia a alegação de falta de interesse público na doação. “Quando se mostra patente a atuação da Advocacia em propiciar o direito de acesso integral e gratuito à Justiça àqueles que não podem pagar advogado, que é um direito fundamental garantido na Constituição Federal e na Constituição do Estado. Trata-se de múnus público que a Advocacia assumiu de forma complementar diante da incapacidade do poder público em atender a demanda”, finaliza.

Um novo ofício foi protocolado na semana passada pedindo a reconsideração do indeferimento. Os vereadores André Beck, Luiz Pereira e Nilton Cândido também foram procurados, para que defendam diante do prefeito a doação do terreno.

Procurada pela reportagem de O Regional, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Catanduva disse que no pedido inicial não havia elementos que justificassem o interesse público. “Por isso o indeferimento. Diante do novo protocolo, mencionado em nota da OAB, será feita nova análise. Pela legislação, doações de áreas só podem ser concretizadas quando caracterizado o efetivo interesse público”, informou o setor por meio de nota.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local