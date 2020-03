OAB Catanduva Realiza Campanha de Doação de Livros em Março

Durante todo mês de março, a OAB de Catanduva está arrecadando livros que serão doados para biblioteca das escolas de Catanduva com o intuito de incentivar a pratica da leitura.

A diretoria da 41ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e Comissão da Criança e do Adolescente realizam a campanha de arrecadação de livros de literatura que serão doados às bibliotecas.

A OAB de Catanduva ressalta que não precisa ser livros jurídicos, pois o intuito é atender crianças e adolescentes.

Os interessados em fazer a doação de livro podem se dirigir a Casa do Advogado de Catanduva que fica na Rua Paraíba, 147 no Centro. Telefone para mais informações: (17) 3521-4828.

A importância de se ler – O hábito da leitura deve ser estimulado ainda na infância para que o indivíduo aprenda desde pequeno que ler é algo importante e, acima de tudo, prazeroso. Uma leitura realizada com prazer desenvolve a imaginação, a escuta atenta e a linguagem das crianças.

Compreender os motivos que fazem com que a leitura seja algo tão importante na vida, faz com que o processo de torná-la um hábito seja mais fácil, principalmente para aqueles que não têm tanta proximidade com os livros, jornais, revistas, artigos na internet, e-books, entre muitos outros meios, que contribuem para o crescimento e a expansão de nossos conhecimentos e do nosso universo interior.

Ariane Pio

Da Reportagem Local