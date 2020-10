OAB Catanduva Divulga Apoio a Campanha Desafio de Natal da ARCOS

A 41ª Subseção da OAB Catanduva, divulgou nas redes sociais apoio a Campanha Desafio de Natal, realizada pela Associação e Rede de Cooperação Social (ARCOS), que congrega 40 entidades que tratam de crianças, idosos, adolescentes, pessoas com deficiências, pessoas com enfermidade, pessoas com dependência química, entre outras situações de vulnerabilidade.

“Convidamos a todos os advogados a realizarem um gesto solidário, seja na aquisição de uma ou mais máscaras direto na Casa do Advogado, e também, na doação de valores via internet, na vakinha solidária”, informou a nota divulgada pela OAB Catanduva.

A Campanha Desafio de Natal terá três formas de arrecadação: doação de empresas, doação de pessoas físicas via site online (via Vakinha) e venda de máscaras pelas entidades. “Toda e qualquer empresa pode fazer uma doação, seja qual for o valor. Esperamos que os empresários se sensibilizem e contribuam. Aqueles interessados podem entrar em contato conosco que iremos até vocês para conversar. Um diferencial da campanha deste ano é a possibilidade de doação por pessoas físicas, através do site vakinha.com.br; com isso, esperamos que todos aqueles que quiserem ajudar tenham essa oportunidade, até mesmo aqueles que preferem ficar no anonimato. E a terceira opção de participação é comprando uma máscara, um item indispensável nos dias hoje e que, por isso, vai ser o produto vendido pelas entidades participantes”, explicou o presidente da ARCOS, Dr. Wagner Ramos de Quadros.

O site para doação é o http://vaka.me/1315017 e as máscaras podem ser adquiridas com uma das entidades. No total, participam 36 instituições: APEOJ – Ortega Josué; ABAG; ABPLAR; AMEX; Amor e Caridade; APAE Palmares; APAE Catanduva; AVOIAM; C.E. União Ibirá; Capin; Cáritas; Casa de Apoio à Criança; Cidadão do Futuro; Corujas do Bem; Delta; Educandário José Zancaner; Escoteiros; Filhos da Lua; GASA; ICLARFE; IDVC; Lar da Criança; Lar São Paulo; Legião Mirim; Lírio dos Vales; Mensageiros do Amor; Nova Era; Panela Solidária; Recanto Monsenhor Albino; Recanto Nosso Lar; Recomeçar; Sempre Viva; Casa da Criança Sinharinha Netto; Vau de Jaboque; Visão Futuro; e AVCC.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local