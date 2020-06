OAB Adere a Campanha Sinal Vermelho Para Denúncia De Violência Doméstica

A OAB de Catanduva aderiu ao movimento contra violência doméstica a mulher. Realizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) se uniram para lançar a campanha Sinal Vermelho com o objetivo de incentivar as denúncias sobre o crime.

A ideia é que a mulher que sofre violência doméstica faça um desenho de “X” vermelho na palma da mão, a vítima poderá mostrar para os profissionais de uma das 10.000 farmácias parceiras espalhadas pelo Brasil e receber o auxílio necessário.

Em Catanduva existem por enquanto duas farmácias que a mulher pode pedir esse tipo de ajuda: duas unidades da Drogaria São Paulo, Farmacia Pague Menos, três unidades da Droga Raia.

Em tempos de quarentena e isolamento social, que aumentaram os números de mulheres vítimas de violência, o Instituto Mary Kay, que tem como maior objetivo apoiar causas que combatem a violência contra a mulher, anuncia o apoio para a campanha Sinal Vermelho, e se prepara para futuras parcerias e projetos que lutam pela causa, ajudando as vítimas a romper o ciclo de violência doméstica com instrução, apoio, acolhimento, orientação jurídica e psicológica, e abrigo.

Cumprindo o propósito e valores que caminham com a marca em toda a sua trajetória, a iniciativa complementa as ações realizadas em apoio ao combate à Covid-19, como a doação para o Governo do Estado de São Paulo para a compra de dois respiradores e seus monitores, e a doação para a Fundação Oswaldo Cruz para a fabricação de cerca de 5.000 testes modernos para a detectação da doença.

“A esperança é o desejo de que algo se torne realidade. A fé é a certeza de que isso se tornará realidade. Tenha certeza de que todos os problemas e obstáculos que se colocam diante de você têm solução!” Mary Kay Ash.

Para saber mais informações sobre, acesso o Instagram da campanha @campanhasinalvermelho ou o site: http://www.amb.com.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook