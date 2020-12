O Risco de Uma Segunda Onda da Covid-19 é Iminente

Em grandes capitais do Brasil e do mundo, e até mesmo em cidades próximas a Catanduva, o aumento de casos de Covid-19 já é uma realidade. Os governantes estão em alerta sobre uma possível segunda onda da doença.

O risco iminente pode ocasionar em restrições mais duras, evitando novos picos como os registrados entre julho e agosto deste ano.

Portanto, as medidas preventivas devem continuar e são extremamente necessárias para a saúde da população. A Unimed Catanduva reforça sua preocupação com a comunidade e incentiva o uso de máscara, da higienização constante das mãos e recomenda evitar aglomerações e respeitar o distanciamento seguro de um metro entre as pessoas.

No Hospital Unimed São Domingos (HUSD), o trabalho é voltado a atender a demanda e evitar que haja grandes taxas de internações. “A diretoria sempre se baseou em três pilares fundamentais do enfrentamento da pandemia. O primeiro é o entendimento do tamanho da ameaça e do perigo real que esse vírus mostrou contra a vida de todos; o segundo é definir estratégias; e o terceiro é a antecipação”, disse o diretor do HUSD, Fábio Macchione dos Santos.

O HUSD implantou, em março de 2020, a Unidade Respiratória, voltada ao tratamento de pessoas com suspeita ou com confirmação da doença. O Pronto Atendimento também conta com uma entrada exclusiva para atender esses pacientes. Mas, importante: a unidade deve ser procurada somente em casos de urgência e emergência.

“Desde a primeira onda sempre estivemos atentos à dinâmica do vírus na cidade e não poupamos esforços em recursos humanos, tecnologia, estrutura e medicamentos para oferecer o que existe de mais moderno na ciência no enfrentamento à doença, promovendo a saúde com segurança e eficácia aos nossos pacientes”, completou.

Proteja-se. A pandemia não acabou.

Da Reportagem Local