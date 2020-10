O Regional: 49 Anos de História em Catanduva e Região

Prestes a completar meio século de existência, o Jornal O Regional comemorou nesta quarta-feira, dia 7, 49 anos. Quase cinco décadas de serviços prestados a população, com informações do cotidiano de Catanduva e toda a região.

Nesses 49 anos, O Regional noticiou muitas crises econômicas, de saúde, assim como este ano com a pandemia do novo coronavírus. E segue firme com o propósito de bem informar.

A cada ano, O Regional também avança no mundo tecnológico e digital. Possui amplo conteúdo nas redes sociais, em seu site de notícias e informações encaminhadas para seus leitores por meio de aplicativo de conversação (whatsapp).

Em 2020, além de encararmos e trabalharmos para a conscientização das pessoas sobre a prevenção da Covid-19, O Regional tem mais uma missão. Acompanhar de forma fidedigna todo o processo eleitoral e a cobertura das Eleições Municipais de 2020. E essa não é a primeira vez, desde sua fundação, O Regional noticiou outras 11 eleições municipais de Catanduva e toda a região. No processo eleitoral, O Regional também realizou debates, sabatinas, acompanhamento de agendas de candidatos, dia após dia. Pensando em colaborar para a democracia e para o bom andamento do pleito.

Resistente aos anos e aos novos meios de comunicação, O Regional teve sua primeira edição publicada em 7 de outubro, de 1971 sob a direção Warley Agudo Romão. Na época, foi trazida para Catanduva uma linotipo (máquina que funde em bloco cada linha de caracteres tipográficos, composta de um teclado, como o da máquina de escrever). A partir de 1976, jornalista Gerson José de Camargo Gabas assumiu e decidiu implantar mais modernidade. Atualmente, o jornal é dirigido por Marina Ferreira Camargo Gabas, contando com o apoio dos filhos Rodrigo e Mara, continuando a ser um órgão dinâmico e imparcial.

Nestes 49 anos, O Regional também foi além de somente bem informar seus leitores. Na redação do matutino passaram diversos profissionais, estudantes de jornalismo, que se aperfeiçoaram ou aprenderam na prática o trabalho dentro de uma redação de um jornal diário. Mais do que somente informar, O Regional também tem a função de denunciar aquilo que está errado, cobrar providências, exercer o pensamento critico da população. Contar belas histórias e continuar fazendo parte da história de Catanduva.

Em meio a tantas formas de divulgação de notícias em tempo real, o impresso de O Regional segue o trabalho, mantendo a tradição para todos que gostam da leitura, de folhear as páginas e se manter informado. É o único jornal impresso em Catanduva que se manteve firme por todos esses anos e atualmente está na sua edição 13.528. São 13.528 dias nas casas de seus leitores e isso não é para qualquer um.

Karla Konda

Editora Chefe